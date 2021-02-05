Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM В ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу метеорологов, в областном центре с 5 февраляпройдут дожди. При этом скорость ветра усилится до 18 метров в секунду. Наряду с понижением температуры воздуха до — 6 градусов опустится туман, на дорогах образуется гололедица.

Автомобилистов и пешеходов призывают быть крайне внимательными и соблюдать осторожность.