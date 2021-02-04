Берлин, , 23:57 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Германии начала постепенно улучшаться. Об этом заявил 4 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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«Мы можем сказать, что поворотный пункт второй волны преодолён. Я вижу слабый свет в конце тоннеля, но это крайне сложное время», — сказала она в эфире телеканала RTL.

Меркель отметила, что пандемия оказалась слишком продолжительной и многого не удалось предсказать, в том числе появления новых штаммов коронавируса.

«Мы должны ещё немного продержаться. Придёт вакцинация и больницы станут менее загруженными, потому что пожилые люди не будут так сильно болеть», — сказала она.

При этом канцлер ФРГ не смогла дать однозначного ответа на вопрос о перспективах снятия ограничительных мер в стране. Она подчеркнула, что ситуация требует «максимальной гибкости» как от граждан, так и от властей, и необходимо продолжать следить за динамикой заболеваемости в предстоящие дни.