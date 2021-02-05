Гавана, , 07:38 — REGNUM С 5 февраля в столице Кубы Гаване введут комендантский час в связи с резким увеличением числа заражений коронавирусом, сообщает 4 февраля Radio Rebelde.

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"Гражданам запретят выходить из дома после 20:00 без официального разрешения властей», — заявил глава Совета провинциальной обороны Гаваны Луис Антонио Торрес.

Власти не сообщили, до какого числа продлится действие комендантского часа.

На Кубе зарегистрирована самая крупная вспышка корнавируса с начала пандемии, с самым большим количеством заражений в Гаване.

Всего в стране было выявлено 30 345 заболевших COVID-19 с начала пандемии, умерли 225 человека, по данным Университета Джонса Хопкинса.