Вашингтон, , 23:34 — REGNUM В США на 75 году ушёл из жизни соучредитель Bethesda Softworks и генеральный директор компании Роберт Альтман. Об этом разработчик и издатель сообщил 4 февраля на своей Twitter-странице.

«Он был настоящим провидцем, другом и верил в дух людей и силу того, что они могут получить вместе», — написала администрация аккаунта.

https://twitter.com/bethesda/status/1357381333907955712

Роберт Альтман основал компанию ZeniMax Media (материнская по отношению к Bethesda) в 1999 году. До того, как прийти в индустрию видеоигр, он работал юристом в Вашингтоне. Стоит отметить, что Альтман был женат на актрисе Линде Картер, которая исполнила роль Чудо-женщины в сериале 70-х годов XX века. Пара сыграла свадьбу в 1984 году.