Скопье, , 23:34 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 4 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2107 человек в стране выявили 350 носителей коронавируса. Об этом свидетельствует и снижение уровня смертности. Еще 638 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 93 882 случая заражения. 2900 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 20 — за последние сутки. 83 424 пациента выздоровели. Лечение в стране проходит 7 558 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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