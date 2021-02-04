Санкт-Петербург, , 23:30 — REGNUM Прививочная кампания в Ленинградской области в ближайшие дни возобновится после вынужденного, почти двухнедельного, перерыва, вызванного полным отсутствием вакцины от коронавируса.

Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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В четверг, 4 февраля, в регион доставили новую крупную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак», получившей известность под торговой маркой «Спутник V».

Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм» получило 8160 комплектов этой вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи.

«Препарат начнут развозить в районные больницы с завтрашнего дня, а сделать прививку в пунктах вакцинации можно будет с понедельника, 8 февраля», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Ранее в Ленинградской области полностью израсходовали все 10 тыс. доз вакцины «Спутник V», которые были поставлены в регион в январе.

В связи с возобновлением поставок вакцины Комздрав Ленобласти увеличит возможности для записи на вакцинацию через сайт «Госуслуг».

Как отмечают власти, до окончания текущей недели ожидается поставка еще порядка 20 тысяч комплектов препарата «Спутник V».

В регионе открыто 29 пунктов вакцинации, а также будут работать 20 мобильных бригад.

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