Париж, , 22:52 — REGNUM В рамках пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал про эпидемиологическую ситуацию во Франции и необходимость новых антикоронавирусных ограничений. Об этом 4 февраля сообщает BFMTV.

Кастекс утверждает, что «ситуация во Франция остается особенно хрупкой», так как число выявляемых заболевших COVID-19 остаётся довольно высоким, что может нарушить нормальное функционирование больниц. При этом, по словам премьера, на сегодняшний момент ситуация остается «стабильной», а новой волны зараженных пока не наблюдается.

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Кастекс считает, что меры, принятые правительством, доказали свою эффективность и «позволили сохранить контроль над эпидемией». Насчет волнующего население Франции вопроса о введении нового карантина премьер заявил, что нынешняя цель заключается не в том, чтобы отсрочить карантин, а в том, чтобы его вовсе не было. Вдобавок он заверил, что «мы знаем его экономические, человеческие и санитарные издержки», что «ситуация не требует этого на сегодняшний день» и что «новый карантин можно рассматривать только в крайнем случае», предупредив: «Если будут причины, мы не будем колебаться».

Также он похвалил французов за «большую ответственность», особенно в праздничный сезон, и напомнил, что новые появившиеся штаммы вируса быстро распространяются и представляют «вполне реальную» угрозу для Франции. Премьер отметил «замечательную» скорость вакцинации и пообещал, что «к следующей неделе все жители домов престарелых получат первую инъекцию».

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