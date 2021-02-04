Лондон, , 22:26 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 20 634 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 3 892 459 человек. Такие данные приводит 4 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 915 пациентов с COVID-19, всего подтверждено уже 110 250 летальных случаев.

Напомним, накануне британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что в Соединённом Королевстве уже более 10 миллионов человек прошли первый этап вакцинации от коронавируса.

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