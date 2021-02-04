Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности ПК-версии игры Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Статья была опубликована 4 февраля на сайте издания.

Для тестирования они использовали компьютер оборудованный процессором Intel i9 9900K с 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 МГц). В тестах участвовали видеокарты Radeon RX580 и RX Vega 64 от AMD, и GTX 690, GTX980Ti, RTX 2080Ti и RTX 3080 от Nvidia.

Эксперты выяснили, что игра выдала практически одинаковую производительность при моделировании двухъядерного, четырехъядерного и шестиядерного ЦП. При этом им не удалось запустить её при отключённой функции Hyper Threading на двух рабочих ядрах.

Отмечается, что Werewolf: The Apocalypse — Earthblood может без проблем работать на процессорах Intel предыдущего поколения, таких как Intel i7 4930K.

Что касается видеокарт, то при разрешении 1080p и настройках графики Max большинство видеокарт смогли обеспечить производительность на уровне 60 FPS (кадров в секунду), даже GTX 690 смогла выдать стабильные 30 FPS.

При настройках 1440p (Max) GTX 980 Ti, RTX 2080 Ti, RTX 3080 и Vega 64 смогли выдать 60 FPS. В случае 4K (Max) «плавный игровой процесс» смогли обеспечить RTX 2080 Ti и RTX 3080, при этом RTX 3080 была на 31−40% быстрее RTX 2080 Ti.

С полным текстом статьи желающие могут ознакомиться на сайте издания.

Напомним, релиз Werewolf: The Apocalypse — Earthblood состоялся сегодня, 4 февраля 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Это игра про оборотней в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера), разработкой которой занималась студия Cyanide.

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