Больцано, Италия, , 21:46 — REGNUM С 15 февраля 2021 года горнолыжные курорты Италии смогут возобновить работу, но только в тех регионах, где распространение эпидемии сокращается, такое решение было принято профильным комитетом правительства страны в четверг, 4 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Работать с соблюдением всех мер санитарной безопасности смогут курорты в регионах, относящихся к так называемой «желтой» зоне. В настоящее время в эту категорию входят все «горные» регионы Италии, кроме автономной провинции Больцано.

Читайте также: Закрытие горнолыжных курортов обойдется Италии в 12 млрд евро

По данным на 4 февраля, в Италии умерли 90 241 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 422 (днем ранее — на 477). Число подтвержденных носителей выросло на 13 659 (днем ранее — на 13 189). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 597 446 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 430 277 человека — на 4445 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 867 237 граждан (за день этот показатель вырос на 83 041), что составляет около 1,4% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.