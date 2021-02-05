Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Президент США Джо Байден посоветовал религиозную веру в качестве лекарства от «темных, темных времен», с которыми, по его словам, нация вынуждена бороться из-за политических разногласий, пандемии коронавируса и экономического кризиса. Об этом 4 февраля пишет Politico.

Байден, второй в истории США католик на посту президента, указал на необходимость политического единения в тяжелые времена, заставившие многих в стране испытывать нужду.

«Они не демократы и республиканцы, борющиеся с голодом. Они не демократы и республиканцы без медицинской страховки в Америке. Они наши соотечественники», — сказал Байден во время национального молитвенного завтрака, комментируя проблемы политической разрозненности в стране.

Национальный молитвенный завтрак США ежегодно проходит в первый четверг февраля. На это событие собираются многие религиозные лидеры, политики и бизнесмены, чтобы поговорить о вере.

Напомним, что процесс выборов в США отразил проблему политических разногласий в стране. После поражения Дональда Трампа конфликты между демократами и республиканцами вышли на первый план, и президентство Байдена началось под лозунгом «объединения».