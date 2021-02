Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA) получила от продажи видеоигр по франшизе «Звёздные войны» доход в размере около $3 млрд. Об этом 4 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон рассказал об этом в интервью журналистам. Когда речь зашла о том, что после запуска компании Lucasfilm Games эксклюзивный контракт Disney с EA больше не действует, Уилсон заявил, что его компанию этот факт не тревожит и что она продолжит вкладывать средства в разработку новых игр по франшизе.

«У нас было долгое сотрудничество с Disney, в т.ч. до нашего эксклюзивного периода, что дало нам прекрасную возможность создать действительно очень сильные франшизы, — сказал Уилсон, — вы должны ожидать, что мы продолжим инвестировать в наши отношения со «Звездными войнами».

При этом глава EA отметил — это не означает, что новые проекты компании станут менее масштабными.

В январе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что все будущие игры по «Звёздным войнам» будет издавать недавно созданная Lucasfilm Games. Компания 13 января 2021 года объявила, что разработкой новой игры по франшизе уже занимается студия Ubisoft Massive.

