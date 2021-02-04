Москва, , 21:46 — REGNUM Инициатива о взимании платы за проезд по некоторым дорогам Москвы и Подмосковья может привести к росту недовольства населения и его обнищанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева, комментируя идею ввести покилометровую оплату проезда на дорогах столичного региона.

«От таких новостей складывается ощущение, что оторвавшиеся от народа чиновники всерьез считают население страны новой нефтью. Еще кажется, что власть делает всё для того, чтобы население ненавидело чиновников еще больше. Уровень жизни россиян с наступлением коронакризиса снижается, не считая, конечно, олигархов, состояние которых увеличивается», — заявила Енгалычева.

По мнению парламентария, население страны стягивается в крупные города, потому что в глубинке нет работы и людям трудно выживать в таких условиях. Однако вместо того чтобы повышать уровень благосостояния людей, создавать рабочие места, поднимать производство, промышленность, науку планируются меры, которые ударят по доходам населения, заявила депутат Мосгордумы.

«Какие платные дороги? Вы там в своем уме? Хочется спросить, каким общественным транспортом вы прикрываетесь? Вы в метро спуститесь для начала, на электричке проезжайте или на автобусе в час пик! Общественный транспорт в московском регионе перегружен, метро работает практически на пределе своих возможностей. Нужно, напротив, поощрять пользование личным транспортом, который и с эпидемиологической точки зрения безопаснее», — отметила Енгалычева.

Создание дополнительных стимулов для пересадки на общественный транспорт — это, прежде всего, развитие самого общественного транспорта, а не введение ещё одного источника поборов с автомобилистов, подчеркнула депутат.

«Мы уже проходили этот трюк с парковками в Москве: сначала нас убедили, что платные парковки появятся только в центре, только в рабочее время и за символическую плату. И что мы сейчас видим? Эта сеть опутала практически всю Москву, уже распространяют ее даже за МКАД. Миллиарды рублей собираются от парковок и штрафов, и тут же тратятся на создание новых платных парковок, на закупку эвакуаторов, парконов и уличных камер, на содержание целой армии чиновников, придумывающих новые и новые поборы. И уже не имеет значения, как будет рассчитываться плата за проезд по дорогам общего пользования, и кто получит льготы. Опыт говорит нам об одном: затевается новый масштабный грабительский бизнес, имеющий целью обложить новой данью людей», — высказалась Енгалычева.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Мосгордумы рассказал о коррупционной природе платных дорог