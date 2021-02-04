Рим, , 21:27 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 4 февраля, в Италии умерли 90 241 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 422 (днем ранее — на 477), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 659 (днем ранее — на 13 189).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 597 446 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 430 277 человека — на 4445 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 867 237 граждан (за день этот показатель вырос на 83 041), что составляет около 1,4% населения Италии.