Санта-Клара, США, , 21:17 — REGNUM Игровой потоковый сервис GeForce NOW отпраздновал первую годовщину с момента запуска. Об этом компания сообщила 4 февраля на своём сайте.

Nvidia опубликовала статистику использования сервиса. В публикации отмечается, что по состоянию на сегодня значение показателя общего времени трансляций GeForce NOW составило уже более 175 млн часов, при этом геймеры сделали более 130 млн «снимков» при помощи службы Nvidia Highlights.

Отмечается также, что те геймеры, которые используют GeForce NOW только для игры в Cyberpunk 2077, наиграли уже более 3 млн часов.

Nvidia также объявила, что с сегодняшнего дня (4 февраля 2021-го) она запускает бета-версию службы для браузера Chrome на ПК и macOS.

Напомним, GeForce NOW предлагает геймерам возможность запускать игры на удалённых серверах, оборудованных новейшими графическими процессорами Nvidia и получать с них качественную «картинку». Таким образом, они могут играть в новейшие игры при высоких настройках графики даже на низкопроизводительных ПК. Сейчас сервис позволяет сыграть в более, чем 800 игр.

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