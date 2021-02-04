Москва, , 21:00 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать общественный совет на телевидении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы предлагаем создать общественный совет на телевидении. Мы предлагаем дать возможность членам совета (туда не должны входить ни журналисты, ни политики) выступить им в прайм-тайм, 15 минут, чтобы они дали моральную оценку (тому, что показывается)», — сказал Миронов в ходе встречи с блогерами.

Однако, отметил парламентарий, идея не нашла поддержки, например, один из аргументов был: если скажут, что сериал верх пошлости — туда рекламу не дадут.

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