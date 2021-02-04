Анкара, , 20:59 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 148 192 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7909 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 113 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 4 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 508 988, смертельных случаев — до 26 467.

Было объявлено, что общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2 396 199, при увеличении этого показателям на 8 815 за 4 февраля. Уровень пневмонии у турецких пациентов составляет 4,9%, а число тяжелобольных пациентов составляет 501 000 на данный момент.

Напомним, что раннее 3 февраля в Турции было подтверждено 8102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 117 смертельных случаев.