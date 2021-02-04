Тверь, , 20:48 — REGNUM Сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для повышения ранней выявляемости онкозаболеваний будет создана в Твери и в крупных городах Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, вопрос обсуждался 4 февраля на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня — Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы должны внести свой вклад в это дело, усилить нашу материально-техническую базу, кадровый потенциал Тверской области. Уже ведется серьезная работа в тверском центре имени Аваева, областном диспансере. Нужно принять решения по нашим дальнейшим действиям. На фоне борьбы с пандемией коронавируса, масштабной прививочной кампании важно не забывать, что есть другие направления, которые требуют безотлагательного участия», — сказал Игорь Руденя.

Первый центр амбулаторной онкологической помощи планируют открыть в текущем, 2021 году, в Твери — он появится на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. В новом ЦАОП будут проводить обследование пациентов, направлять пациентов в онкодиспансер для специализированной помощи, осуществлять наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Второй такой центр откроется также в 202 году в Вышнем Волочке. Для работы в центрах уже подготовлены специалисты. Они будут работать на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования. Закупка необходимой медтехники ведется на данный момент.

Подобные центры в перспективе появятся в городах Ржев, Кимры, Бежецк, Нелидово. Министерством здравоохранения составлен план реализации проекта в районах.

Также в 2021 году продолжится техническое обновление областного онкодиспансера. По национальному проекту «Здравоохранение» запланированы поставки комплекса для радиомодификации, маммографа, биохимического, гематологического и электрохирургического анализаторов, операционных столов и другого оборудования. В 2020 году в диспансер закуплены системы линейного ускорителя и компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая медтехника. Губернатор региона Игорь Руденя особо подчеркнул важность работы по кадровому обеспечению онкологической службы. В числе предложений по привлечению в регион высококвалифицированных специалистов нужного профиля — разработка программы «Региональный онколог», которая позволила бы заключать договоры о целевом обучении будущих специалистов, обеспечивать медиков жильем и стимулирующими выплатами. Обсуждалось также проведение просветительских и образовательных мероприятий, обучение персонала действующего первичного звена. Такие проекты уже реализуются при федеральной грантовой поддержке. Губернатор поручил проработать вопрос о выделении на эти направления региональных грантов.