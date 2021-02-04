Нарьян-Мар, , 20:44 — REGNUM В Ненецком автономном округе первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 578 человек, второй этап завершили 197. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

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По данным администрации, за последние сутки в регионе было выявлено три случая заболевания COVID-19, а всего с начала пандемии — 932. На лечении находятся 64 человека, из них только 13 госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в НАО от COVID-19 скончался первый пациент.