Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Американская авиакомпания American Airlines изменила текст предполётных объявлений, которые пассажиры слышат перед посадкой и на борту самолёта, в связи с новым федеральным законом, касающимся обязательного ношения масок на всей территории государственной собственности. Об этом 4 февраля сообщил официальный сайт компании.

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Компания также сообщила, что отныне все пассажиры отказывающиеся носить маски по медицинским показаниям, обязаны предоставить отрицательный тест на короновирус, результаты которого получены не позднее 72 часов перед вылетом.

В связи с ужесточением правил, касающихся профилактики коронавируса, еще одним из грядущих нововведений может стать запрет на использование бандан и шарфов в качестве масок.

Новые правила установили после того, как президент Байден в первый день своего пребывания на посту подписал указ, расширяющий требования к использованию масок.

Напомним, что в США число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 25 млн. Несмотря на то, что число заражений и уровень госпитализации показывают устойчивую тенденцию к снижению, администрация Белого дома призывает граждан оставаться дома, чтобы избежать новых заражений.