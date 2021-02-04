Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM Около 50% всех смертей от онкозаболеваний в Свердловской области приходятся на три вида рака. Об этом заявил главврач областного онкологического диспансера Владимир Елишев на пресс-конференции.

По словам Елишева, чаще всего онкобольные умирают от рака легких, молочной железы и желудочно-кишечного тракта.

«Это — самые распространенные локализации и самые сложные в лечении и диагностике», — сказал врач.

Руководитель отметил, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на проведении профилактических осмотров и диспансеризации жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России намерены исследовать применение вакцины от COVID-19 «Спутник V» на онкобольных.

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