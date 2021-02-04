Томск, , 20:02 — REGNUM Активисты ОНФ в Томской области совместно с депутатами, предпринимателями и местными жителями решили проблему транспортной доступности деревни Лаврово: теперь населенный пункт открыт для рейсового и школьного автобусов, чего не было даже в советское время. Ранее аварийный мост, узкая дорога, проходящая по дамбе, отсутствие ограждений, дорожных знаков и схемы движения не позволяли автобусам подъехать к деревне. Поэтому до ближайшей остановки взрослые и дети шли пешком два километра.

В деревне Лаврово Рыбаловского сельского поселения Томской области никогда не было общественного транспорта и своей школы, поэтому дети ездят учиться в соседнее село Рыбалово, которое приблизительно в девяти километрах. Каждое утро ребят забирал и привозил обратно школьный автобус. Но чтобы добраться до остановки общественного транспорта, дети ежедневно проходили почти два километра. Путь их лежал через старый аварийный мост, который мог в любой момент обвалиться.

«Расстояние до автобусной остановки приходилось преодолевать не только школьникам, но и всем жителям деревни. Особенно трудно это давалось пожилым людям, поскольку дорога сначала идет под затяжной спуск, а потом — в крутой подъем. Старики шли с тяжелыми сумками, дети — с портфелями и пакетами со сменной обувью. Кроме того, на данном участке пути отсутствовало освещение. Родители школьников неоднократно обращались в различные инстанции, но проблема не решалась», — рассказала активист регионального отделения ОНФ, депутат совета Рыбаловского сельского поселения Томского района Ирина Абрящикова.

К вопросу подключились активист ОНФ, руководитель томского регионального отделения «Опоры России», председатель совета Рыбаловского сельского поселения Сергей Кухальский и его команда единомышленников. В 2019 г. начались работы по расширению и укреплению дамбового проезда через реку Порос и подъездов к самому мосту. Активисты ОНФ заручились поддержкой совета Рыбаловского сельского поселения, районной власти, но оказалось, что ресурсов для решения задачи в местном бюджете нет. Предприниматель аккумулировал ресурсы из самых разных источников, а также сам внес весомый вклад в общее дело, предоставив для работ технику и работников своего предприятия.

«После тщательного изучения вопроса выяснилось, что не так-то просто пустить в Лаврово автобус, тем более школьный. К дороге есть масса разных требований, и оказалось, что основная проблема, из-за которой было запрещено въезжать в деревню общественному транспорту, — это узкая дорога, проходящая по дамбе, плюс — отсутствие ограждений, дорожных знаков, схемы движения. Да и вообще автобус в деревню за всю ее историю никогда не заходил, даже в советские времена. Мы составили план и начали вовлекать в это предприятие единомышленников. Приводить подъезд к деревне в порядок вызвался мой отец Борис Кухальский. Также в работу сразу включились глава Рыбаловского сельского поселения Алексей Науменко, депутат думы Томского района Нина Губина, депутат Законодательной думы Томской области Юрий Дроздов, гендиректор «Межениновской птицефабрики» Федор Халецкий, многие жители поселения, сотрудники нашей организации, друзья, знакомые и даже студенты-афроамериканцы из Камеруна, приехавшие в Томск учиться», — рассказал журналистам Сергей Кухальский.

Этот проект по праву можно назвать «народным», потому что в нем участвовали жители Томского района, заинтересованные в решении проблемы. Каждый помогал, чем мог — материалами, трудом, информацией, деньгами. Работы продолжились в 2020 г. и завершились в конце дорожного сезона. Помимо реконструкции самой дамбы-моста установлены ограждения и дорожные знаки, обустроена новая остановка и заасфальтирована развязка для автобусов. Вдоль дороги и при подъезде к дамбовому сооружению выполнено освещение. Проблема транспортной доступности решена. Теперь дети ездят учиться на школьном автобусе, который заходит в Лаврово. Кроме того, в деревню три раза в день — утром, днем и вечером — теперь заезжает и рейсовый автобус, который следует через ряд сел и деревень до Томска, обеспечивая таким образом транспортное сообщение сельской глубинки с областным центром.

«Ежегодно мы выявляем более 700 потенциально опасных маршрутов школьников. Часто проблемные участки не ремонтируются годами. И только благодаря вниманию общественников и активной позиции родителей удается решить самые сложные вопросы, как это было в деревне Лаврово Томской области. В прошлом году благодаря проекту ОНФ «Дорога в школу» проведены ремонтные работы около 300 школ в 82 регионах России, в том числе установка пешеходных ограждений, восстановление уличного освещения, строительство тротуаров. В этом году запланированы ремонтные работы на опасных маршрутах около 350 школ в 74 регионах России. По каждому опасному участку есть договоренность с местными органами власти о сроках исполнения и необходимых объемах работ. Безопасная дорога в школу должна стать безусловным приоритетом для работы органов местной власти», — подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.