Вашингтон, , 19:57 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано более 120 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались ещё почти 3,8 тысячи пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 4 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Всего за период с начала пандемии на территории Соединённых Штатов выявлено уже 26 574 522 инфицированных, подтверждено 451 454 случая летального исхода.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США на сегодняшний день занимают первое место среди всех стран мира как по распространению коронавируса, так и по количеству умерших от заболевания.