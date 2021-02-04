Москва, , 20:43 — REGNUM Инициатива о взимании платы за проезд по некоторым дорогам Москвы и Подмосковья несет в себе коррупционные риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ).

Платная дорога Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя новость о том, что разработчики «Стратегии развития транспортной системы московского региона до 2035 года» предложили перевести некоторые автодороги Москвы и Подмосковья на режим с покилометровой оплатой проезда, парламентарий назвал эти меры неприемлемыми.

«Я принципиально считаю порочной идею строительства платных трасс. В подавляющем большинстве для того, чтобы была собираемость денег, необходимо отсутствие внятной альтернативы. Хотя формально необходимы альтернативные пути проезда», — сказал Тарасов.

На практике же собираемость денег с платных дорог обеспечивается тем, что альтернативная трасса проходит через множество населенных пунктов, тормозится светофорами, скоростным режимом и камерами со штрафами, а также огромным количеством примыканий. Если бы государственные дороги были аналогичны по рядности, скоростному режиму и по отсутствию заезда в населенные пункты, практически все коммерческие трассы прогорели бы. Таким образом, можно говорить о принудительном выдавливании водителей в сектор коммерческих автострад, считает депутат.

«Что касается оплаты проезда по трассам, построенным за бюджетные деньги, то это просто откровенный коррупционный фактор. За счет наших бюджетных средств это построено, а потом прибыль будет получать какой-то коммерческий инвестор. Классическая для грабительских 90-х концепция национализации убытков и приватизации прибыли. Это, я считаю, абсолютно неправильный подход», — заявил Тарасов.

Депутат напомнил, что сейчас водители оплачивают и транспортный налог, и акцизы с топлива. Тем самым население фактически уже оплатило строительство и эксплуатацию нормальных дорог.

«И, если нам говорят, что «мы сейчас частнику отдаем это на откуп», значит государство должно из бюджета нам компенсировать эти расходы, либо отменить транспортные налоги, акцизы. К сожалению, у нас идёт опять продолжение концепции, когда на всех государственных проектах наживаются частные организации, и это абсолютно недопустимо. Это ударит по кошельку всем и приведет к очередному витку цен», — спрогнозировал Тарасов.

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