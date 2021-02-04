Любляна, , 19:32 — REGNUM Во время своего визита в Брюссель 4 февраля министр иностранных дел Словении Анже Логар попытался успокоить распространившиеся опасения по поводу того, что его страна, которая возглавит Совет ЕС в середине 2021 года, не будет придерживаться политического мейнстрима. Он убедил своих коллег-дипломатов, что «Словения — не Венгрия».

Напомним, премьер-министра Словении Янеза Яншу считают в ЕС близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и сторонником его антимиграционной риторики и политики, а также большим поклонником Дональда Трампа. Он распространял теории заговора во время выборов в США в социальных сетях, писав, что Джо Байден будет «одним из самых слабых президентов в истории».

Логар также подчеркнул, что Словения как председатель в ЕС хочет быть беспристрастным, нейтральным посредником, а не стимулом для венгерской повестки дня в её споре с ЕС о соблюдении принципа верховенства права.

По его словам, Словения продолжит преемственность политики европейского «трио» после того, как во второй половине прошлого года пост председателя ЕС занимала Германия, и в первой половине 2021 года продолжает Португалия.

Логар отметил, что, как страна с двух миллионным населением, присоединившаяся к ЕС еще в 2004 году, Словения очень заинтересована в политике расширения ЕС на Западных Балканах.