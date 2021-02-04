Луганск, , 19:25 — REGNUM Пять десятков тайников с боеприпасами, взрывчатыми веществами и оружием обнаружены в течение прошлого года у граждан ЛНР генпрокуратурой республики, сообщили 4 февраля в пресс-службе луганского надзорного ведомства.

Отмечается, что изъятое из незаконного оборота оружие могло быть использовано диверсионно-разведывательными группами ВСУ и националистическими батальонами Украины для ведения боевых действий. Также эти предметы могли быть использованы для совершения тяжких преступлений в отношении мирного населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у боевиков ВСУ, дислоцированных на границе с ЛНР, нашли крупный тайник с похищенным оружием.

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