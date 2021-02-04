Москва, , 19:14 — REGNUM Боты в мессенджере Telegram помогают не только простым гражданам, но и мошенникам, однако информации о разоблачении преступных схем правоохранителями в СМИ практически нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин.

Комментируя новость о том, что в мессенджере Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, эксперт обратил внимание на то, что подобные технологии активно развиваются и распространяются среди мошенников.

«Технологии развиваются и таких ботов появляется все больше. Они иногда действительно помогают не простым гражданам, а мошенникам для совершения их противоправных действий. Поэтому за всем, так скажем, не уследишь, но бороться надо. Плюс я не вижу в СМИ, чтобы правоохранительные органы кого-то поймали на таких телефонных мошенничествах, и эти мошенники понесли наказание. Все время рассказывают, что где-то кого-то обманули, а показательных порок скажем так, не афишируют, что очень плохо. А всем известно, что есть подражатели, которые прочитали в интернете что так можно и пытаются повторить эти схемы», — сказал Курочкин.

По его словам, пока еще подобные боты не имеют массового характера. Поэтому у законодателей в России просто еще не дошли до них руки. Но как только количество подобных случаев наберет критическую массу этим вопрос займутся вплотную и наложат ограничения по предоставлению подобных сервисов.

«IP-телефония — это легальный сервис. Но по закону, чтобы получить к ней доступ нужна регистрация пользователя. А здесь схема работает по-другому. Телеграм-бот зарегистрировал себе серию IP-телефонов и даёт разным людям по ним звонить. Кто и куда будет звонить — не важно. Здесь работают по схеме: это мой телефон, и я даю с него звонить», — уточнил Курочкин.

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