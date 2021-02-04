Москва, , 19:09 — REGNUM В Москве основные ограничения, которые связаны с коронавирусной инфекцией, могут быть сняты в мае 2021 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В эфире телеканала «Россия 24» он напомнил свои слова о том, что январь станет переломным в борьбе с пандемией.

«Практически так и получается, как вы видите. Но тем не менее количество людей, которые находятся в госпиталях, заболевания — всё равно еще высокие. И если тренд этот сохранится, то, думаю, действительно, к маю основные ограничения будут сняты», — сказал мэр.

Он отметил, что многие ограничения сняты уже сейчас, однако говорить о том, что столица вернулась к обычной жизни, нельзя. И город по-прежнему отказывается от фестивалей, концертов и других массовых мероприятий.

По его оценке, сейчас эпидемиологическая ситуация в Москве находится на уровне конца сентября — начала октября 2020 года.