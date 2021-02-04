Подгорица, , 19:31 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1761 проведённого ПЦР-теста, выявили 515 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 1 человек скончался. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 4 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что скончавшемуся от коронавируса жителю Данилограда было 79 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 63 633, а количество скончавшихся составляет 826 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 3 февраля в Черногории было подтверждено 367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 8 смертельных случаев.