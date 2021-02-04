Москва, , 18:58 — REGNUM В Москве эпидемиологическая ситуация соответствует показателям начала осени 2020 года, сообщил 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

Бригада скорой помощи Mos.ru

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"Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях — в конце сентября, начале октября. Эти показатели улучшаются», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что в Москве большинство жителей уже переболели коронавирусной инфекцией и имеют иммунитет. Первые прививки уже сделали 400 тыс. москвичей.

По словам Собянина, власти Москвы не ставят задачи мобилизовать для вакцинации всё население города, приоритетом являются группы риска и люди, которые находились на самоизоляции.