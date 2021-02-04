Москва, 4 февраля 2021, 18:54 — REGNUM Основные ограничительные меры, введённые в Москве в связи с эпидемией коронавируса, могут быть сняты в мае. Об этом заявил 4 февраля мэр столицы Сергей Собянин.
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Он отметил, что январь стал «переломным месяцем» и в скором времени можно ожидать «начала выхода из сложной ситуации», но пока количество госпитализированных и уровень заболеваемости ещё остаются высокими.
«Если тренд этот сохранится, то, думаю, к маю основные ограничения будут сняты», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
В целом, по мнению Собянина, можно ожидать, что к лету ситуация с коронавирусом в России нормализируется.