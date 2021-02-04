Стокгольм, , 21:57 — REGNUM В настоящее время риски ухудшения эпидемиологической ситуации в Швеции сохраняются. Об этом 4 февраля в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, передает новостное агентство SVT Nyheter.

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«Ситуация с коронавирусом по-прежнему очень серьезна. Она может быстро ухудшиться», — заявил глава кабинета министров.

Запрет на продажу алкогольной продукции в барах и ресторанах после 20:00 продлевается на одну неделю.

«Я понимаю, что это непростой посыл для рестораторов», — с сожалением отметил премьер-министр.

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