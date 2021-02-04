Москва, , 18:50 — REGNUM Указ о посмертном награждении орденами Мужества погибших сотрудников противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю подписал 4 февраля президент России Владимир Путин.

Цветы на месте гибели пожарных в Красноярске 24.mchs.gov.ru

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За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.

Жалнерчик Анатолий Павлович 24.mchs.gov.ru

Пузырев Алексей Евгеньевич 24.mchs.gov.ru

Рябцев Максим Михайлович 24.mchs.gov.ru

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое пожарных погибли в ходе ликвидации пожара на складе автозапчастей, вспыхнувшего в Красноярске 3 февраля 2021 г. Площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.

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