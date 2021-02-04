Сараево, , 18:51 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 4 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Заражение было подтверждено у 169 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 134 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 122 828 случаев заражения коронавирусом и 4745 смертельных случаев.

Напомним, что ранее, 3 февраля, в Боснии и Герцеговине было подтверждено 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 13 смертельных случаев.