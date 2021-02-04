Белград, , 18:51 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 047 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 138 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 4 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 402 700, а количество смертельных случаев выросло до 4085.

До сих пор 513 652 гражданина Сербии привито от коронавируса. Вакцинация возможна только в назначенное время, как и ревакцинация, которая начинается 9 февраля. Новая заявка не требуется для ревакцинации. Сербия остается второй в Европе и первой в регионе по количеству вакцинированных на миллион жителей.