Москва, , 18:32 — REGNUM В Москве необходимо позаботиться о тех жителях, которые находились на самоизоляции. Об этом 4 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Пункт вакцинации в торговом центре Москвы Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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«В первую очередь нужно позаботиться о людях, которые по-прежнему находятся в зоне риска. Это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Они находились на самоизоляции и большинство из них не переболело. Если они вступают в контакт с другими людьми, они оказываются в зоне риска», — сказал он.

По его словам, около 40% людей, которые прививаются, как относятся к старшему поколению.

В целом перед городскими властями не стоит задачи мобилизовать население для вакцинации, отметил мэр, поскольку многие москвичи уже переболели и выработали иммунитет.