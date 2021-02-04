Сиэтл, США, , 18:27 — REGNUM Глава Amazon Web Services Энди Ясси, который в третьем квартале 2021 года сменит Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon, заявил, что компания продолжит добиваться успеха в направлении создания видеоигр. Об этом 4 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Ясси упомянул об этом в письме, которое получили сотрудники компании. Он признал, что его подразделение пока не добилось «стабильных успехов» на этом направлении, при этом заявив, что верит в то, что это произойдёт, если Amazon продолжит работу.

«Я верю, что эта команда добьется цели, если мы сосредоточимся на самом важном», — написал Ясси.

Ранее Bloomberg опубликовал статью аналитиков Джейсона Шрайера и Прий Ананд, в которой авторы рассказали о проблемах подразделения Amazon Game Studios, созданного в августе 2012 года. В октябре 2020 года компания объявила, что закрывает проект многопользовательской игры Crucible, а в июле 2020-го сообщила, что решила отложить релиз онлайн-игры New World на весну 2021-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg рассказал о причинах проблем разработчика игр Amazon Game Studios