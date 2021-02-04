Москва, , 22:39 — REGNUM Заявление пресс-службы национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на Украине, о том, что ситуация с запасами угля на ТЭС по всей стране является критической, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 4 февраля в социальной сети Facebook.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897.

«У них там тендер наоборот. Ищут, где дороже купить», — пишет Фёдор Г.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что это никак не повлияет на отношение граждан Украины к своему руководству. Люди отметили, что такая ситуация систематически возникает в данной стране и люди попросту уже привыкли.

«Всё будет хорошо в Украине. Зеленский купит по тройной цене у Европы и продаст своим гражданам в пять раз дороже. Всем будет хорошо», — поделился своим мнением Anton P.

Ряд людей уверены, что даже если на Украине перестанут поставлять тепло в дома граждан, то настоящего возмущения не возникнет. Пользователи считают, что народ Украины согласился с подобным образом жизни.

«Бедная Украина. Мёрзнут аж с 2014 года, но никак не замёрзнут», — написал Владимир Б.

Часть комментаторов отметила, что на территории Европы скоро установятся сильные морозы и поэтому поставки тепла гражданам необходимы как никогда. Люди считают, что многие граждане Германии оценят по достоинству то, как российский газ позволяет им пережить суровую зимнюю погоду в тепле.

«Опять «генерал Мороз» русским помогает! Даже в Германии мороз обещают. А как без русского газа в морозы? И «Северный поток — 2» безусловно нужен!», — считает Valera K.

Напомним, 4 февраля пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на Украине заявила о том, что ситуация с запасами угля на ТЭС по всей стране является критической.