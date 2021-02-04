Удмуртская Республика, , 18:18 — REGNUM Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения требований природоохранного законодательства в деятельности МУП Ижевска «Ижводоканал». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сообщении указано, что предприятие эксплуатирует объект первой категории негативного воздействия на окружающую среду — цех очистных сооружений канализации.

Установлено, что в 2020 году «Ижводоканал» осуществлял выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не имея соответствующей разрешительной документации. При этом МУП не соблюдал требования по выполнению мероприятий для снижения объема выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Гендиректору «Ижводоканала» внесено представление для устранения нарушений.

Предприятие привлечено к административной ответственности по двум статьям и должно заплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году «Ижводоканал» был также оштрафован за порыв напорного илопровода в районе деревни Новый Чультем. Порыв произошел 25 октября 2011 года. Следствием аварии стал выброс сброс жидких отходов V класса опасности на почву площадью около 400 кв. метров. Штраф составил 100 тыс. рублей.