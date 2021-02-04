Красногорск, , 18:06 — REGNUM Для подмосковных пассажиров, которые расплачиваются за проезд на общественном транспорте картой «Тройка», разработают программы лояльности. Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Соответствующие меры на данный момент находятся в стадии разработки. Вместе с программами лояльности для пользователей «Тройки» будут доступны и специальные тарифы. Таким образом жители Подмосковья смогут сэкономить деньги на проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность расплачиваться картой «Тройка» в общественном транспорте Подмосковья появилась с 1 февраля 2021 года. На данный момент эта система оплаты за проезд действует на 305 маршрутах подмосковных автобусов в 53 муниципальных образованиях региона.

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