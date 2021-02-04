Каталония, Испания, , 18:06 — REGNUM Полиция автономного сообщества Каталония начала кампанию по информированию владельцев прибрежных отелей о недопустимости организации и проведения вечеринок с массовым участием граждан. Об этом сообщила газета El Mundo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Поводом к особому вниманию местных полицейских стали участившиеся случаи нарушения карантинных ограничений. Так, в январе полиция выписала штрафы 80 жителям Каталонии, которые были задержаны в ходе проведения семи полицейских проверок.

В ходе пресс-конференции представитель каталонской полиции Жоан Карлес Молинеро отметил, что ведомство фиксирует рост числа подобных вечеринок, которые проходят без соблюдения мер безопасности на территории прибрежных отелей. Как правило, от пятнадцати до двадцати человек снимают несколько залов для проведения торжеств, нарушая ограничения.

Полиция Каталонии намерена разъяснить действующие в регионе санитарно-эпидемиологические нормы владельцам 42 прибрежных заведений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стране Басков закроют школы и гостиницы из-за пандемии

Читайте развитие сюжета: За сутки в испанской Андалусии от COVID-19 скончались 70 человек