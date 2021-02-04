Рим, , 18:02 — REGNUM Российская вакцины от коронавируса «Спутник V», данные об эффективности которой были опубликованы в авторитетном журнале Lancet, «представляет значительный интерес», заявил в четверг, 4 февраля, глава национального Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли.

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Вопрос об использовании той или иной вакцины нужно решать «в светском (в значении «не религиозном» — прим. ИА REGNUM) ключе», обращая внимание исключительно на результаты проведенных по всем правилам испытаний, отметил он.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны намерены настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 3 февраля, в Италии умерли 89 820 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 499). Число подтвержденных носителей выросло на 13 189 (днем ранее — на 9660). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 583 790 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 434 722 человека — на 3043 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 808 306 граждан (на 75 844 больше, чем днем ранее), что составляет около 1,3% населения Италии.