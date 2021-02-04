Рим, , 17:56 — REGNUM В девяти из 21 региона Италии вновь растет число новых заражений коронавирусом, с таким заявлением выступили в четверг, 4 февраля, представители экспертной группы Gimbe.

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Рост стал следствием того, что сходит на нет эффект от «рождественского» карантина, полагают аналитики.

По данным на 3 февраля, в Италии умерли 89 820 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 499). Число подтвержденных носителей выросло на 13 189 (днем ранее — на 9660). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 583 790 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 434 722 человека — на 3043 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 808 306 граждан (на 75 844 больше, чем днем ранее), что составляет около 1,3% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения были введены на период праздников (21 декабря — 6 января). В частности, жителям было запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространялись на тех, кто возвращался домой. На восемь дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» была вся Италия.