Красногорск, , 17:57 — REGNUM В общественном транспорте Московской области могут ввести возможность расплачиваться за проезд виртуальной картой «Тройка». Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Окончательно решение относительно использования этой технологии будет принято после тестирования, которое в настоящее время производится в Москве.

«По его итогам виртуальный носитель будет постепенно внедрен на все оборудование, где сегодня действует карта», — отмечено сообщении.

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