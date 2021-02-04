Красногорск, 4 февраля 2021, 17:57 — REGNUM В общественном транспорте Московской области могут ввести возможность расплачиваться за проезд виртуальной картой «Тройка». Об этом 4 февраля сообщается на сайте правительства Подмосковья.
Окончательно решение относительно использования этой технологии будет принято после тестирования, которое в настоящее время производится в Москве.
«По его итогам виртуальный носитель будет постепенно внедрен на все оборудование, где сегодня действует карта», — отмечено сообщении.
Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье начала работать проездная карта «Тройка»
Читайте развитие сюжета: В Подмосковье введут программы лояльности для пассажиров с картой «Тройка»