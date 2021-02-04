Париж, , 17:55 — REGNUM Тимирязевский суд Москвы назначил наказание в виде семи суток ареста гражданину Франции и России Кириллу Даниелу за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля, сообщают французские СМИ.

22-летний студент якобы «случайно» оказался на несанкционированной акции протеста в центре Москвы, прибыв в Россию «на день рождения бабушки».

Посольство Франции в Москве отказалось комментировать ситуацию.

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