Москва, , 18:03 — REGNUM В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту гибели рабочего во время демонтажа СКК «Петербургский» в январе 2020 года. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

СКК «Петербургский» после обрушения 31.01.2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела являются исполнительный директор ООО «Техснаб» и двое его работников.

В январе 2020 года в Санкт-Петербурге исполнительный директор ООО «Техснаб» Сергей Акименко привлек Дмитрия Смирнова и Николая Иванова для организации работ на площадке спортивно-концертного комплекса «Петербургский». После этого Акименко дал им указание подыскать персонал для демонтажа элементов кровли спортивного объекта.

Исполнение работ Смирнов и Иванов поручили Матвею Кучерову, с которым не заключили трудовой договор и, в нарушение Правил по охране труда в строительстве, не провели инструктаж по безопасности ведения работ.

В результате чего 31 января 2020 года в ходе демонтажа кожухов кровли спортивного комплекса Кучеров по указанию нанимателей покинул монтажную люльку крана и продолжил выполнять работы с внешней стороны здания. В этот момент произошло обрушение кровли и стены. В результате рабочий упал с 40-метровой высоты и погиб.

«Обвиняемые признали вину по уголовному делу. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Родные погибшего при сносе СКК «Петербургский» требуют 16 млн рублей