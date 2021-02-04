Сыктывкар, , 17:47 — REGNUM Министр юстиции Коми Алексей Осташов предложил ввести штрафы за громкую музыку в автомобилях. Вопрос был рассмотрен на заседании Госсовета.

Как пишет БНК, за прошлый год в республике было выявлено 3436 фактов нарушения тишины и покоя граждан, что на 7% больше, чем в 2019 году. Причем повторных нарушений было 586, этот показатель также увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Всего за 2020 год наложено штрафов на сумму почти в 2,5 млн рублей.

Чаще всего жители республики жалуются на нарушение тишины летом, когда громкая музыка звучит из открытых окон и дверей автомобилей.

«Министр юстиции РК Алексей Осташов для решения проблемы предложил дополнить статью 4 закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»: к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, отнести также использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, если это повлекло нарушение. Предложение вошло в протокол заседания», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обсуждают законопроект об ужесточении штрафов за нарушение закона о тишине.