Красногорск, , 17:48 — REGNUM В черте населенных пунктов Московской области начали чаще замечать диких животных. Об этом 4 февраля сообщило министерство экологии и природопользования Подмосковья.

Свои слова ведомство подтверждает данными исследования, которое провел Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова Российской академии наук. Причем в города возвращаются даже редкие виды животных, которых в регионе не видели с середины ХХ века.

Как отметил министр экологии и природопользования области Андрей Разин, активнее всего в регионе распространяются популяции бобров и белок. Например, крупные колонии бобров регистрируются в долине Сетуни, на Яузе в черте Мытищ и в других населенных пунктах Подмосковья.

«В некоторых городах начинают встречаться каменные куницы, белки-летяги, ласки. Это прекрасная тенденция, которая свидетельствует о том, что видовое разнообразие расширяется», — заявил Разин.

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