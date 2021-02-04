Верхнеуральск, Челябинская область, , 17:44 — REGNUM Главный врач районной больницы в Верхнеуральске Челябинской области отстранена от работы. Об этом сообщила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Она отстранена от работы с завтрашнего дня (5 февраля — ИА REGNUM) до завершения проверки, которую начал областной минздрав», — сказала чиновница. И добавила, что лично пообщалась с сотрудниками больницы, а также получила ряд обращений по поводу деятельности главврача.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько хирургов больницы написали заявления об увольнении. Поводом стал конфликт с недавно назначенным руководителем учреждения.

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