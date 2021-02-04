Псков, , 17:45 — REGNUM В Псковской области за прошедшие стуки количество выписанных по выздоровлению после перенесенного ковида составило 143 человека и превысило количество выявленных новых зараженных — 124 человека. Об этом 4 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в регионе выявлено 29 875 зараженных коронавирусом лиц, из них 18 086 человек выздоровели. Умерли 139 человек.

Напомним, из-за стабилизации суточного числа выявленных зараженных с 4 февраля в Псковской области вернулись к работе аквапарки, но только при соблюдении специализированных рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие изменения в указ по недопущению распространения коронавируса были внесены сегодня губернатором Михаилом Ведерниковым.

В частности, на территорию аквапарка должен быть организован отдельный вход. Доступ в учреждение разрешен с учетом заполнения не более 50% возможных мест после обязательного прохождения термометрии. В помещениях положено соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. Напитки и пища в кафе аквапарка должны отпускаться в промышленной упаковке.

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